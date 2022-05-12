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Оценены шансы Капризова стать новым Овечкиным

Фетисов заявил, что Капризову нужно подтверждать статус, чтобы стать новым Овечкиным

Фото: Matt Blewett-USA TODAY Sports / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил шансы российского нападающего «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова стать новым Александром Овечкиным. Его слова приводит РБК.

Фетисов заявил, Капризов уже стал главным русским в «Миннесоте». «Может ли тот же Капризов стать новым Овечкиным? Нужно каждый год подтверждать свой высокий статус, чтобы встать ему на смену», — поделился он. Фетисов призвал не короновать 25-летнего хоккеиста «главным русским в США» раньше времени.

Ранее четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Уэйн Гретцки сравнил форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса с Овечкиным. В ответ на вопрос, можно ли считать Мэттьюса «следующим Овечкиным», он заявил, что у игроков много общего. «Мэттьюс кажется действительно особенным. То, что он делает, очень похоже на то, что делал Овечкин, когда был моложе. Поэтому я думаю, они очень похожи», — отметил Гретцки и назвал обоих хоккеистов выдающимися снайперами и бомбардирами.

Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю. Россиянин, поразивший ворота соперников 780 раз, уступает Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу с 801 голом.

Дарья Коршунова
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