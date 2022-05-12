Оценены шансы Капризова стать новым Овечкиным

Фетисов заявил, что Капризову нужно подтверждать статус, чтобы стать новым Овечкиным

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил шансы российского нападающего «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова стать новым Александром Овечкиным. Его слова приводит РБК.

Фетисов заявил, Капризов уже стал главным русским в «Миннесоте». «Может ли тот же Капризов стать новым Овечкиным? Нужно каждый год подтверждать свой высокий статус, чтобы встать ему на смену», — поделился он. Фетисов призвал не короновать 25-летнего хоккеиста «главным русским в США» раньше времени.

Ранее четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Уэйн Гретцки сравнил форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса с Овечкиным. В ответ на вопрос, можно ли считать Мэттьюса «следующим Овечкиным», он заявил, что у игроков много общего. «Мэттьюс кажется действительно особенным. То, что он делает, очень похоже на то, что делал Овечкин, когда был моложе. Поэтому я думаю, они очень похожи», — отметил Гретцки и назвал обоих хоккеистов выдающимися снайперами и бомбардирами.

Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю. Россиянин, поразивший ворота соперников 780 раз, уступает Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу с 801 голом.