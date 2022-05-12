Филипп Киркоров назвал полуфинал «Евровидения» «на редкость скучным»

Приглашенный на «Евровидение» Киркоров назвал полуфинал конкурса «на редкость скучным»

55-летний российский поп-исполнитель Филипп Киркоров, который стал приглашенным гостем «Евровидения» в этом году, назвал полуфинал музыкального конкурса «на редкость скучным». Об этом он сообщил в интервью «MK».

По словам исполнителя, ярких и стоящих номеров в этот раз было мало. На вопрос журналиста о том, пришел ли Киркоров в восторг от полуфинала конкурса, артист ответил отрицательно: «На самом деле такой скучный полуфинал трудно припомнить».

Певец добавил, что явных причин для разочарования не было. «Просто на редкость скучный полуфинал. Были, конечно, яркие впечатления, но немного. Одним из таких самых ярких для меня стало выступление группы из Молдовы Zdob şi Zdub», — объяснил Киркоров.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров прилетел на музыкальный конкурс на вертолете после решения организаторов «Евровидения» отстранить Россию от участия в состязании.

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал присутствие поп-исполнителя на конкурсе, назвав такой поступок «плевком в сторону России».