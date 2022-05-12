Конгресс США одобрил четыре законопроекта по поддержке Украины

В США одобрили четыре законопроекта, направленные на поддержку Украины

Палата представителей Конгресса США одобрила четыре законопроекта, направленных на поддержку Украины в связи с проведением Россией военной спецоперации. Об этом пишет Рolitico.

Первый законопроект касается отстранения России от участия в мероприятиях крупных международных организаций, в частности «Группы двадцати» (G20).

Вторая инициатива связана с соблюдением финансовыми организациями США санкций, которые были введены в отношении России и Белоруссии. Законопроект является гарантией, что все составляющие американских финансовых учреждений, включая их дочерние структуры за рубежом, будут соблюдать соответствующие ограничения.

Третий законопроект запрещает Министерству финансов менять на доллары российские и белорусские специальные права заимствования (СДР). Таким образом, ведомство не сможет предоставлять американскую валюту России и Белоруссии за имеющиеся в распоряжении стран средства Международного валютного фонда (МВФ).

Также был одобрен законопроект, направленный на облегчение долгового бремени Украины. В случае положительного решения по законопроекту представители США в международных организациях будут добиваться немедленной приостановки платежей по обслуживанию долга Украины. Кроме того, они намерены работать над тем, чтобы страны предоставляли финансовую помощь Киеву на льготных условиях.

Кроме того, палата одобрила законопроект о выделении пакета дополнительной помощи Украине на рекордную сумму около 40 миллиардов долларов. Запрос Конгрессу на это дополнительное финансирование ранее направил американский лидер Джо Байден.

Отмечается, что для того, чтобы обрести силу закона, данные инициативы должны быть одобрены в сенате Конгресса США, после чего они поступят на подпись Байдену.

28 апреля Палата представителей США приняла закон, который разрешает направлять арестованные из-за антироссийских санкций активы на поддержку Украины. Конгрессмены одобрили конфискацию активов иностранцев в случае, если средства получены при поддержке руководства РФ или незаконных действий. Деньги могут быть направлены на восстановление Украины и гуманитарную помощь гражданам страны.