Конгресс США запретил Минфину менять на доллары средства России в МВФ

Конгресс США принял законопроект, запрещающий Минфину предоставлять России доллары за СДР

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, запрещающий Министерству финансов менять на доллары российские и белорусские специальные права заимствования (СДР). Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, ведомство не сможет предоставлять американскую валюту России и Белоруссии за имеющиеся в распоряжении стран средства Международного валютного фонда (МВФ).

За принятие законопроекта высказались 417 конгрессменов, против только двое. Далее инициативу должен утвердить Сенат, после чего она поступит на подпись президенту США.

Запрет менять СДР на доллары был предложен в начале марта в связи с ситуацией вокруг Украины. Также предполагается, что глава Минфина будет вести консультации с другими странами, чтобы они отказались от конвертации средств заимствования в твердую валюту.

Также министр финансов должен дать указание представителям США в МВФ и Всемирном банке, чтобы они выступали против предоставления финансовой помощи России и Белоруссии «кроме как для удовлетворения основных потребностей гражданского населения».

Ранее стало известно, что международные золотовалютные резервы России в период с 1 по 8 апреля выросли на 0,5 процента и составили 609,4 миллиарда долларов. Под золотовалютными резервами понимаются высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

