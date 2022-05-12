Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Конгресс США запретил Минфину менять на доллары средства России в МВФ

Конгресс США принял законопроект, запрещающий Минфину предоставлять России доллары за СДР

Фото: Pixabay

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, запрещающий Министерству финансов менять на доллары российские и белорусские специальные права заимствования (СДР). Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, ведомство не сможет предоставлять американскую валюту России и Белоруссии за имеющиеся в распоряжении стран средства Международного валютного фонда (МВФ).

Материалы по теме:
Снизу постучали 2020 год стал худшим для мировой экономики. Почему этот кризис сравнивают с Великой депрессией?
Снизу постучали2020 год стал худшим для мировой экономики. Почему этот кризис сравнивают с Великой депрессией?
5 января 2021
В России из-за санкций дорожают продукты и техника. Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
В России из-за санкций дорожают продукты и техника.Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
18 марта 2022

За принятие законопроекта высказались 417 конгрессменов, против только двое. Далее инициативу должен утвердить Сенат, после чего она поступит на подпись президенту США.

Запрет менять СДР на доллары был предложен в начале марта в связи с ситуацией вокруг Украины. Также предполагается, что глава Минфина будет вести консультации с другими странами, чтобы они отказались от конвертации средств заимствования в твердую валюту.

Также министр финансов должен дать указание представителям США в МВФ и Всемирном банке, чтобы они выступали против предоставления финансовой помощи России и Белоруссии «кроме как для удовлетворения основных потребностей гражданского населения».

Ранее стало известно, что международные золотовалютные резервы России в период с 1 по 8 апреля выросли на 0,5 процента и составили 609,4 миллиарда долларов. Под золотовалютными резервами понимаются высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посол России заявил о захлестнувшей США волне русофобии
Конгресс США запретил Минфину менять на доллары средства России в МВФ
В Сербии выразили опасение новым санкциям Евросоюза против России
США решили добиваться облегчения долгового бремени Украины
Западу указали на трудности «наказания» России экономическими рычагами
В США предложили препятствовать участию России в работе ряда организаций
«Интер» обыграл «Ювентус» и завоевал Кубок Италии
Модель показала изменения во внешности после нанесения 600 тату
Раскрыты последствия возможных санкций против КНДР
Финляндия впервые раскроет официальную позицию властей по НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.