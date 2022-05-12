Названа возможная деятельность Улюкаева после освобождения

Политолог Гращенков счел возможной работу Улюкаева экономическим советником

Возвращение бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева на государственную службу сразу после освобождения из колонии маловероятно. Мнением о его возможной новой деятельности в беседе с «Лентой.ру» поделился директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Возвращение на госслужбу

Препятствием для восстановления на государственной службе для Улюкаева может стать ограничение по статье о взяточничестве, по которой он был осужден. Также главной причиной Илья Гращенков назвал сам факт заключения в колонии.

Только что освободившегося бывшего министра не комильфо сразу принимать на какие-то важные госдолжности. Скорее всего, если он каким-то образом системе потребуется, это будет осуществляться через какие-то прокладочные контуры, частные фирмы или институты Илья Гращенков политолог

«Вполне возможно, что его компетенция сейчас будет востребована, поскольку он был министром экономического развития в момент наибольшей либерализации системы, поэтому хорошо знает, куда и что инвестировалось, по каким схемам, куда и что тратилось. Сейчас назревает некая ревизия происходящего в связи с потерей золотовалютных резервов, каких-то активов и так далее. Если переходить на иные рельсы, Улюкаев может оказаться здесь полезен в качестве помощника или советника», — сказал политолог.

Время УДО пришло?

Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии в декабре 2017 года по обвинению в получении взятки в размере два миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. 29 апреля 2022 года суд подтвердил условно-досрочное освобождение (УДО) экс-министра. По мнению Ильи Гращенкова, это может быть как стечение обстоятельств, так и решение правящих элит прибегнуть к помощи Улюкаева в связи с экономическим кризисом.

«Может быть банальное совпадение, что пришло время освобождать по УДО. Не освобождать только потому, что это может кому-то показаться странным, тоже было бы неправильно. С другой стороны, действительно может быть, что поменялось время. Возможно, по каким-то причинам Улюкаев оказался востребован. Тем более если его попросила какая-то из групп влияния, которая усилилась сейчас», — объяснил политолог.

Все три версии имеют место, и одна другую может дополнять: подошло время, попросил кто надо и в целом наверху оценили, что он может быть полезен Илья Гращенков политолог

Отказ Улюкаева сотрудничать с государством Гращенков счел маловероятным.

Достижения на посту министра

Улюкаев возглавил Министерство экономического развития в 2013 году. Вскоре после ареста в ноябре 2016 года был лишен должности в связи с утратой доверия. Во время деятельности на посту министра был среднестатистическим чиновником, утверждает Илья Гращенков.

Кто-то с удовольствием назовет Улюкаева и компанию предателями России, кто-то, наоборот, скажет, что он единственный занимался развитием, а не разворовыванием и коррупцией. Истина будет где-то посередине Илья Гращенков политолог

«Основной мотив, который надо вспомнить перед тем, как Улюкаев был арестован, — была достаточно жесткая конфронтация между ним и Министерством финансов. Минфин рассчитывал бюджет по показателям Минэкономразвития, и у них было несовпадение по ключевым показателям. Улюкаев был сторонником более объективного подхода. Его ассоциировали с позиции монетаристов — людей, которые старались не тратить деньги от сверхдоходов, а максимально их инвестировать в развитие», — заключил политолог.

По версии следствия, Улюкаев требовал взятку от Сечина в обмен на заключение Министерства экономического развития. Документ позволял «Роснефти» претендовать на покупку государственного пакета акций «Башнефти». Сам Улюкаев вину не признал и заявил о провокации.

12 мая бывший министр вышел из колонии по УДО.