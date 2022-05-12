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Тетя погибшего при обстреле ВСУ россиянина рассказала о его последних минутах

Погибший житель Белгородской области в момент обстрела ВСУ был у памятника солдатам ВОВ

Житель Белгородской области, погибший при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгородской области, в момент атаки находился возле памятника солдатам Великой Отечественной войны (ВОВ) в центре села Солохи. Видео разговора с тетей убитого публикует Telegram-канал РИА-новости.

По словам женщины, оказавшиеся рядом люди начали сразу звонить в скорую. О смерти 18-летнего Руслана Нефедова позже сообщил по телефону брат ее мужа.

Кроме того, женщина показала последствия обстрела, от которого пострадал ее дом. На кадрах видны следы пуль на заборе и здании, выбиты окна.

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Ранее на участившиеся обстрелы российских регионов граничащих с Украиной отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что России нужно принять дополнительные меры для укрепления безопасности.

Вечером 11 мая стало известно об обстреле села Солохи со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате обстрела один человек погиб и еще семь пострадали.

Ранее Гладков из-за участившихся обстрелов региона продлил желтый (высокий) уровень террористической опасности в Белгородской области до 25 мая. Аналогичные меры приняли власти Воронежской и Курской области.

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Константин Лысяков
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