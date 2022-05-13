Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Ереване протестующие заблокировали здание министерств

В Ереване протестующие заблокировали входы в здание, где расположен ряд министерств

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

В Ереване протестующие заблокировали входы в третий корпус правительственных зданий, в котором расположен ряд армянских министерств. Об этом со ссылкой на местные новостные порталы сообщает ТАСС.

Тысячи сторонников армянской оппозиции заблокировали правительственное здание по призыву вице-спикера парламента республики Ишхана Сагателяна. Сам он заявил журналистам, что этим протестующие решили показать, что у премьер-министра Армении Никола Пашиняна «нет власти в стране».

Отмечается, что полиция несет усиленную службу возле правительственного здания, но не пытается разблокировать его. Находящиеся на месте участники протестной акции скандируют антиправительственные лозунги и призывают госслужащих присоединиться к ним.

Сторонники армянской оппозиции две недели выходят на митинги в Ереване и других городах страны. Противники действующих властей считают, что политика правительства несет угрозу безопасности государства и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Шеф Пентагона провел переговоры с Шойгу
Российский стилист перечислила необходимую в гардеробе обувь на лето
Названы лидеры по росту цен на жилье среди районов Москвы
Российская подлодка пробила лед торпедой
Создатель GTA избавился от дома в Калифорнии
Дерматолог назвала смертельную опасность мозолей
Редчайшая двухголовая змея дожила до 17 лет вопреки прогнозам ветеринаров
Европа столкнулась с нехваткой бензина
FIA определилась с наказанием показавшему скандальный жест российскому гонщику
Подсчитаны потери европейской экономики при остановке поставок газа из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.