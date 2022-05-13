В Ереване протестующие заблокировали здание министерств

В Ереване протестующие заблокировали входы в здание, где расположен ряд министерств

В Ереване протестующие заблокировали входы в третий корпус правительственных зданий, в котором расположен ряд армянских министерств. Об этом со ссылкой на местные новостные порталы сообщает ТАСС.

Тысячи сторонников армянской оппозиции заблокировали правительственное здание по призыву вице-спикера парламента республики Ишхана Сагателяна. Сам он заявил журналистам, что этим протестующие решили показать, что у премьер-министра Армении Никола Пашиняна «нет власти в стране».

Отмечается, что полиция несет усиленную службу возле правительственного здания, но не пытается разблокировать его. Находящиеся на месте участники протестной акции скандируют антиправительственные лозунги и призывают госслужащих присоединиться к ним.

Сторонники армянской оппозиции две недели выходят на митинги в Ереване и других городах страны. Противники действующих властей считают, что политика правительства несет угрозу безопасности государства и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).