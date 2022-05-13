Китай оказался не готов принимать российских туристов по суше

Правительство Приморья заявило о неготовности КНР открывать сухопутную границу с Россией

Руководитель Агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков заявил, что власти КНР в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в стране оказались не готовы открывать сухопутную границу с Россией и принимать отечественных туристов. Об этом правительство Приморья сообщило в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в Китае в настоящее время сохраняется высокий уровень заболеваемости коронавирусом, в связи с чем в стране продолжают действовать ковидные ограничения на проезд людей и провоз товаров между городами, включая приграничные населенные пункты.

9 апреля Россия открыла сухопутную границу с КНР. В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции уточняли, что пересекать границу с Китаем разрешили россиянам, иностранным туристам, а также лицам без гражданства. Авиасообщение с республикой было восстановлено 14 марта.

Ранее сообщалось, что 12 мая пассажирский самолет авиакомпании Tibet Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту китайского Чунцина и загорелся. Пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров заявил, что на борту лайнера россиян не было.