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Бывшего мэра Элисты осудили за махинации с земельными участками

В Калмыкии экс-мэра Элисты Намруева осудили на два года за аферу с земельными участками

Фото: Вячеслав Намруев / РИА Новости

В Калмыкии суд приговорил к двум годам лишения свободы экс-мэра Элисты Вячеслава Намруева за махинации с муниципальной землей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Его соучастника, бывшего депутата городского собрания, осудили на полтора года. Еще одному фигуранту, руководителю аппарата горсобрания, дали полтора года лишения свободы условно.

По данным следствия, экс-чиновники неоднократно получали взятки в виде земельных участков от предпринимателей и физических лиц за решение вопроса об изменении категории земель. Ущерб от их аферы составил 400 тысяч рублей.

Помимо этого, экс-глава города организовал отчуждение по заниженной стоимости машины Toyota Camry, которая находилась в собственности города, тем самым причинив ущерб на 110 тысяч рублей.

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Елизавета Новикова
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