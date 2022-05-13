Мусульманскую группу из оренбургского поселка Кушкуль признали террористической

Суд признал террористической и запретил религиозную группу в Кушкуле Оренбургской области

Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность радикальной мусульманской группы в поселке Кушкуль Оренбургской области, признанную судом террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным ведомства, радикалы с 2014 года продвигали свою идеологию, заинтересовавшую правоохранителей. В 2020 году в домах участников религиозной группы в Оренбурге и Сакмарском районе были проведены 16 обысков. Силовики изъяли экстремистские материалы, средства связи и электронные носители.

На основании материалов, собранных правоохранительными органами, прокуратура Оренбургской области подала в суд иск о запрете мусульманской религиозной группы с признанием ее деятельности террористической. Оренбургский областной суд удовлетворил обращение надзорного ведомства в полном объеме. Решение вступило в законную силу.