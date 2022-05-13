Подросток до смерти забил топором российскую пенсионерку

В Гусь-Хрустальном 17-летнего подростка осудили на 9,5 года за убийство пенсионерки

В Гусь-Хрустальном 17-летнего местного жителя осудили на девять с половиной лет за угон мопеда, разбой и убийство 68-летней российской пенсионерки из поселка Зеленый Дол. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Владимирской области Мария Серова.

Его 20-летнюю подругу отправили в колонию на восемь лет за грабеж и угрозу убийством.

По данным следствия, вечером 25 июня прошлого года фигуранты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взяли топор и решили напасть на пожилую женщину, чтобы забрать ее имущество. Когда подельники пришли к ней домой, подросток оторвал доску от террасы и проник на кухню, на которой в это время находилась потерпевшая. После этого молодой человек несколько раз ударил хозяйку топором по голове, отчего пенсионерка потеряла сознание. Затем сообщники обыскали ее жилище, однако никаких ценностей не нашли.

От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице через месяц. Злоумышленников задержали по горячим следам. В ходе расследования выяснилось, что юноша совершил еще одно преступление — в июне 2021 года он угнал мопед у одного из жителей города.