Троих российских полицейских задержали за фальсификацию доказательств

Под Саратовом троих полицейских задержали за подделку вещдоков по уголовному делу

В Саратовской области троих полицейских задержали за фальсификацию доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ксения Литвинова.

По данным следствия, с 3 по 6 сентября прошлого года в одном из отделов полиции в Балашове заместитель начальника, старший участковый уполномоченный и начальник отделения уголовного розыска подделали доказательства в отношении местного жителя и направили их следователям. 9 сентября на основе этих материалов было возбуждено дело, к которому были приложены сфальсифицированные вещдоки.

Преступление выявили сотрудники ФСБ и МВД. После задержания начальник отделения уголовного розыска заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Сейчас решается вопрос о помещении замглавы отдела полиции в СИЗО, остальным фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.