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Скандальную инвесткомпанию признали преступным сообществом

Руководителей QBF признали членами организованного преступного сообщества

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следствие признало руководство скандальной инвестиционной компании QBF организованным преступным сообществом (ОПС), пишет «Коммерсантъ». Ранее в отношении топ-менеджеров компании расследовались несколько эпизодов дела о мошенничестве.

Обвинение в участии в ОПС предъявлено шестерым руководителям QBF, двое из которых в настоящее время находятся за пределами России. Организатором сообщества следствие считает Романа Шпакова, бенефициара QBF, проживающего, предположительно, в Лондоне.

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Шпаков объявлен в международный розыск. Ожидается, что в скором времени аналогичная мера будет принята в отношении Линды Анатасиаду, имеющей гражданство Кипра. Кроме того, четверым фигурантам дела обвинение предъявлено очно: бывшему главе кипрского филиала QBF Зелимхану Мунаеву, юристу того же представительства Евгении Россиевой, главе Санкт-Петербургского отделения Алексею Голубеву и директору филиальной сети Владимиру Пахомову.

По версии следствия, QBF, имевшая в России и за рубежом несколько юридических лиц, привлекала средства инвесторов, обещая им вложения в надежные и доходные финансовые инструменты, однако в действительности выводила их в подконтрольные структуры и вкладывала в активы в пользу своего руководства и акционеров.

Первый эпизод уголовного дела о мошенничестве был возбужден в 2016 году. Весной 2021-го к нему добавилось еще несколько. В 2020-2021 годах QBF привлекала средства инвесторов под видом вложений в акции американских компаний, выходящих на IPO, через маржируемые опционы. При этом клиенты сталкивались с невозможностью вывода своих денег со счетов в QBF.

На данный момент общий ущерб от деятельности QBF оценивается в два миллиарда рублей.

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Платон Щукин
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