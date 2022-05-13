Умер актер фильмов «Дрожь земли» и «Побег из Алькатраса»

Американский актер Фред Уорд умер в возрасте 79 лет

Умер американский актер и продюсер Фред Уорд. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на его публициста.

Причина смерти артиста не называется. Он скончался в возрасте 79 лет. У него остались 27-летняя жена Мари-Франс и сын Джанго.

Фред Уорд родился 30 декабря 1942 года в Сан-Диего. До кинематографа он три года служил в ВВС США, а также занимался боксом и работал лесорубом, уборщиком и поваром. Кроме того, он занимался дубляжом итальянских фильмов. Его первой работой в американском кино стала роль ковбоя в фильме 1975 года «Сердца запада». Позднее актер прославился благодаря таким картинам, как «Честная куртизанка», «Большой бизнес», «Дрожь земли», «Побег из Алькатраса», «Голый пистолет 33 1/3: Последний выпад», «Два ствола» и «С меня хватит». Также он появлялся в сериалах «Настоящий детектив», «Анатомия страсти», «Скорая помощь», «Грабь награбленное» и «Биография». Всего он снялся более чем 90 проектах.