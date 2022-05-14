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Спорт

Фергюсон заявил о готовности провести бой против Махачева

Американец Тони Фергюсон заявил о готовности провести бой против Ислама Махачева в октябре

Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон заявил о готовности провести бой против россиянина Ислама Махачева. Об этом он рассказал MMA Junkie.

«При определенных условиях я не прочь подраться с Исламом Махачевым в Абу-Даби», — поделился американец. Он отметил, что старается использовать все возможности, которые предоставляет ему промоушен.

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил о желании провести поединок бразильца Чарльза Оливейры и Ислама Махачева. Предположительно, бой может пройти на турнире UFC 281, который состоится в столице ОАЭ в октябре.

Махачев одержал десять побед подряд в рамках UFC. Всего на его счету 22 победы при одном поражении в ММА.

Дарья Коршунова
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