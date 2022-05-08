Глава UFC заявил о желании провести поединок Оливейры и Махачева

Глава UFC Уайт заявил, что хочет свести в октагоне Чарльза Оливейру с Исламом Махачевым

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил о желании провести поединок бразильца Чарльза Оливейры против россиянина Ислама Махачева. Об этом он рассказал на пресс-конференции после турнира UFC 274.

«После сегодняшнего боя Оливейры я, если честно, подумываю свести его с Махачевым», — заявил президент промоушена. Он отметил, что изучит доступные варианты для проведения боя.

8 мая Оливейра одержал победу над американцем Джастином Гейджи, успешно проведя удушающий прием в первом раунде. Чемпионский пояс, которым владел бразилец, остался вакантным, так как он был лишен титула из-за проваленной процедуры взвешивания. Всего на его счету 33 победы при восьми поражениях в ММА. Еще один поединок был признан несостоявшимся.

Ранее Махачев оценил свои шансы в возможной схватке с Оливейрой. Россиянин отметил, что превосходит бразильца в борьбе в партере. «Не могу сказать, насколько он опасен. Да, у него хорошая ударка, он прибавил в тайском боксе. Но в борьбе ему против меня нечего делать», — отметил Махачев.

Махачев одержал десять побед подряд в рамках UFC. Всего на его счету 22 победы при одном поражении в ММА.