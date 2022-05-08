Лишенный чемпионского пояса Оливейра досрочно победил Гейджи на турнире UFC

Лишенный пояса чемпиона UFC Чарльз Оливейра досрочно победил Джастина Гейджи

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Чарльз Оливейра одержал победу над американцем Джастином Гейджи на турнире UFC 274. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок легковесов прошел в ночь на воскресенье, 8 мая, в Финиксе (США) и завершился досрочной победой бразильца в первом раунде. Оливейра успешно провел удушающий прием.

Чемпионский пояс, которым владел Оливейра, остался вакантным. Бразилец 6 мая лишился титула из-за того, что провалил процедуру взвешивания.

Гейджи потерпел четвертое поражение в карьере, в его активе также 23 победы в смешанных единоборствах (ММА). Оливейра одержал 33-ю победу в ММА и 11-ю подряд в UFC. Он потерпел восемь поражений.