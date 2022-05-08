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Спорт

Лишенный чемпионского пояса Оливейра досрочно победил Гейджи на турнире UFC

Лишенный пояса чемпиона UFC Чарльз Оливейра досрочно победил Джастина Гейджи

Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Чарльз Оливейра одержал победу над американцем Джастином Гейджи на турнире UFC 274. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок легковесов прошел в ночь на воскресенье, 8 мая, в Финиксе (США) и завершился досрочной победой бразильца в первом раунде. Оливейра успешно провел удушающий прием.

Чемпионский пояс, которым владел Оливейра, остался вакантным. Бразилец 6 мая лишился титула из-за того, что провалил процедуру взвешивания.

Гейджи потерпел четвертое поражение в карьере, в его активе также 23 победы в смешанных единоборствах (ММА). Оливейра одержал 33-ю победу в ММА и 11-ю подряд в UFC. Он потерпел восемь поражений.

Алексей Гусев
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