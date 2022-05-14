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Спорт

РФС подаст новый иск в Спортивный арбитражный суд

РФС обжалует в CAS решение УЕФА отстранить сборные России от турниров в сезоне-2022/2023

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) планирует вновь обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS). Слова президента РФС Александра Дюкова передает РИА Новости.

РФС планирует обжаловать решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении российских команд от международных турниров в сезоне-2022/2023. «Мы с этим решением не согласны, соответствующую апелляцию мы направим», — заявил Дюков. Он отметил, что обращение касается только матчей национальных сборных.

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Ранее «Динамо», ЦСКА, «Зенит» и «Сочи» решили обратиться в CAS. Клубы запросили ускоренное рассмотрение жалобы. Юрист Андрей Тимчук назвал не очень высокими шансы команд обжаловать решение УЕФА.

2 мая УЕФА принял решение об участии российских команд в турнирах в сезоне-2022/2023. Российские футбольные клубы отстранили от еврокубков, а сборную страны исключили из Лиги наций. Также УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов.

Дарья Коршунова
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