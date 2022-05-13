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Спорт

Юрист оценил шансы российских клубов обжаловать отстранение от еврокубков в CAS

Юрист Тимчук назвал шансы клубов из России обжаловать отстранение от еврокубков невысокими

Фото: Phil Noble / Reuters

Партнер, адвокат коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» прокомментировал обращение российских футбольных клубов в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за отстранения от еврокубков.

Юрист назвал не очень высокими шансы «Зенита», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА обжаловать решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). По его словам, обстоятельства похожи на те, в которых оказалась сборная России, отстраненная Международной федерацией футбола (ФИФА) от участия в стыковых матчах за выход на чемпионат мира в Катаре. «РФС обжаловал указанное решение в CAS, но CAS отклонил жалобу, указав, что решение принято для обеспечения целостности соревнований. Ряд стран отказался играть с Россией, и соблюдение спортивного принципа, по мнению CAS, было бы невозможно. Ситуация с российскими клубами в целом аналогична», — оценил Тимчук.

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По мнению специалиста, у УЕФА нет четких правовых оснований для отстранения, так как нормы регламентов международных спортивных федераций не предполагают возможности отстранения команд в подобных случаях. «С другой стороны, объективно невозможно проводить соревнования, если большинство участников отказываются играть с клубами одной из стран. Если начать присуждать победы российским командам в матчах с отказавшимися, дело может закончиться победой одной из российских команд во всем турнире без единой игры. Понятно, что ни со спортивной, ни с имиджевой точки зрения, УЕФА это не нужно. Отстранение российских команд — тоже нарушение спортивного принципа, но, по сути, международные федерации выбирают для себя меньшее из зол. И CAS такой подход поддерживает», — заключил он.

О том, что «Динамо», ЦСКА, «Зенит» и «Сочи» решили обратиться в CAS, сообщалось ранее 13 мая. Клубы запросили ускоренное рассмотрение жалобы.

2 мая УЕФА принял решение об участии российских команд в турнирах в сезоне-2022/2023. Российские футбольные клубы отстранили от еврокубков, а сборную страны исключили из Лиги наций. Также УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов.

В следующем сезоне «Зенит», ставший чемпионом России, должен был сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов. «Динамо», «Сочи» и ЦСКА, борющиеся за тройку призеров, могли бы попасть в Лигу Европы или Лигу Конференций.

Андрей Стрельцов
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