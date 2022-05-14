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Трефилов обратился к назвавшему обезьяной темнокожую волейболистку тренеру

Трефилов заявил, что тренер Воронков должен извиниться перед волейболисткой Монталво

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов обратился к главному тренеру женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрею Воронкову, назвавшему кубинку Аиламу Монталво обезьяной. Его слова приводит ТАСС.

Трефилов посчитал, что Воронков должен найти в себе мужество извиниться перед темнокожей спортсменкой. «Да, потом можешь себе откусить язык, но ты тренер, ты на детей влияешь. Родители меньше на детей влияют, чем тренер, который для них и царь, и бог, и мама, и папа. Люди в нашу страну играть приехали», — заявил он, добавив, что нужно быть сдержаннее.

13 мая во время матча женского чемпионата России Воронков назвал Монталво обезьяной. «Внимательно, концентрация! Упускаем их, даем им кислород! Почему опять ловишь? Почему опять ловишь эту обезьяну?» — сказал он во время общения с подопечными. «Уралочка» призвала Воронкова извиниться за высказывания в адрес темнокожей волейболистки.

Встреча в Калининграде завершилась со счетом 3:2 (25:21, 25:20, 26:28, 20:25, 15:7) в пользу хозяек площадки. «Локомотив» одержал победу в серии до трех побед со счетом 3:2. Команда второй раз завоевала золото чемпионата России.

Анастасия Борисова
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