В «Зените» ответили на вопрос о продолжении клубной карьеры Дзюбы

Гендиректор «Зенита» Медведев заявил, что у Дзюбы есть вариант продолжения карьеры в клубе

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о продолжении клубной карьеры форварда Артема Дзюбы. Его слова передает «Матч ТВ».

«Мы продолжаем вести с ним беседы о продолжении его карьеры либо в "Зените", либо в другой команде. У него есть варианты», — заявил функционер. Он подчеркнул, что в решении этого вопроса важно, чтобы нападающему было комфортно и выгодно.

5 мая сообщалось, что в Дзюбе заинтересован белградский клуб «Црвена Звезда». 33-летний форвард может оказаться в сербской команде из-за нежелания продлевать контракт с «Зенитом». Отмечалось, что руководство клуба предлагает футболисту однолетний контракт с опцией продления еще на сезон.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги нападающий забил 11 мячей в 26 матчах. Также в его активе также 30 голов в 55 матчах за сборную России.

Дзюба выступает в составе «Зенита» с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.