В Госдуме оценили последствия вступления Финляндии в НАТО

Депутат Журова назвала решение Финляндии вступить в НАТО несамостоятельным

Решение Хельсинки стать членом НАТО было предсказуемым, но не самостоятельным. Теперь Москва усилит контроль своих границ, рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» она оценила последствия вступления Финляндии в Североатлантический альянс.

Депутат считает, что официальное решение Финляндии вступить в военный блок, которое озвучил президент страны Саули Ниинисте, спровоцировано внешними факторами.

«Надежд было немного. Было понятно, что произойдет что-то такое, потому что, я думаю, это не сильно их решение. В этой ситуации, которая сейчас складывается вокруг страны, это было понятно. К тому же их настраивают, что для них это [соседство с Россией] опасно, надо усилиться с этой стороны», — сказала Светлана Журова.

По ее словам, Россия готова к новым реалиям и будет реагировать на них соответствующим образом.

Нам надо усилить свои подступы к границе, потому что это все равно намек на угрозу с их стороны, со стороны НАТО Светлана Журова депутат Госдумы

«Причем самое страшное, если мы начнем усиливать свое присутствие, они будут утверждать: "А мы же говорили!", но вообще-то начали первые они в этой ситуации. Я могу сказать, что мы как раз с этой стороны не планировали вообще ничего, чтобы утверждать, что есть какая-то опасность, все было в рабочем режиме. А теперь мы понимаем, что это не совсем спокойный режим. Самое страшное, когда начиналась специальная военная операция, ряд украинских блогеров, людей, которые мне писали в интернете, обещали, мол, ничего-ничего, мы придем к вам с этой стороны», — объяснила парламентарий.

При этом Светлана Журова считает, что эскалация на границе России и Финляндии маловероятна.

«Не хотелось бы, одним словом. Только если они сами не начнут, мы-то не будем. [Эскалация] может быть здесь, а могут Японию подогреть еще на поступки разнообразные», — заключила она.

14 мая прошли телефонные переговоры президентов России и Финляндии Владимира Путина и Саули Ниинисте. Российский лидер предупредил коллегу, что отказ Хельсинки от политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности стране нет

13 мая стало известно, что Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО на следующей недели, если это одобрит парламент.

