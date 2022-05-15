Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Госдуме оценили последствия вступления Финляндии в НАТО

Депутат Журова назвала решение Финляндии вступить в НАТО несамостоятельным

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Решение Хельсинки стать членом НАТО было предсказуемым, но не самостоятельным. Теперь Москва усилит контроль своих границ, рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» она оценила последствия вступления Финляндии в Североатлантический альянс.

Депутат считает, что официальное решение Финляндии вступить в военный блок, которое озвучил президент страны Саули Ниинисте, спровоцировано внешними факторами.

«Надежд было немного. Было понятно, что произойдет что-то такое, потому что, я думаю, это не сильно их решение. В этой ситуации, которая сейчас складывается вокруг страны, это было понятно. К тому же их настраивают, что для них это [соседство с Россией] опасно, надо усилиться с этой стороны», — сказала Светлана Журова.

По ее словам, Россия готова к новым реалиям и будет реагировать на них соответствующим образом.

Нам надо усилить свои подступы к границе, потому что это все равно намек на угрозу с их стороны, со стороны НАТО

Светлана Журовадепутат Госдумы

«Причем самое страшное, если мы начнем усиливать свое присутствие, они будут утверждать: "А мы же говорили!", но вообще-то начали первые они в этой ситуации. Я могу сказать, что мы как раз с этой стороны не планировали вообще ничего, чтобы утверждать, что есть какая-то опасность, все было в рабочем режиме. А теперь мы понимаем, что это не совсем спокойный режим. Самое страшное, когда начиналась специальная военная операция, ряд украинских блогеров, людей, которые мне писали в интернете, обещали, мол, ничего-ничего, мы придем к вам с этой стороны», — объяснила парламентарий.

Материалы по теме:
В Европарламенте пригрозили Турции изоляцией за отказ принимать Финляндию в НАТО
В Европарламенте пригрозили Турции изоляцией за отказ принимать Финляндию в НАТО
Сегодня
В новой стратегии НАТО Россию обозначат как непосредственную угрозу
В новой стратегии НАТО Россию обозначат как непосредственную угрозу
Сегодня

При этом Светлана Журова считает, что эскалация на границе России и Финляндии маловероятна.

«Не хотелось бы, одним словом. Только если они сами не начнут, мы-то не будем. [Эскалация] может быть здесь, а могут Японию подогреть еще на поступки разнообразные», — заключила она.

14 мая прошли телефонные переговоры президентов России и Финляндии Владимира Путина и Саули Ниинисте. Российский лидер предупредил коллегу, что отказ Хельсинки от политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности стране нет

13 мая стало известно, что Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО на следующей недели, если это одобрит парламент.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В новой стратегии НАТО Россию обозначат как непосредственную угрозу
Глава МИД Британии выступила за ускоренный прием Финляндии в НАТО
Бывший чемпион UFC заявил об отказе Чимаева с ним драться
В производственном здании Gloria Jeans загорелся пожар
В Госдуме оценили последствия вступления Финляндии в НАТО
В Эстонии пройдут совместные с НАТО учения
Яна Рудковская высказалась о победе Украины на «Евровидении»
Лев Лещенко отреагировал на новость о смерти Ибрагимова
В Москве началось прощание с певцом Ренатом Ибрагимовым
Финские энергетики разъяснили прекращение поставок электроэнергии из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.