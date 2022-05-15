Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Финляндия
Сегодня
20:20 (Мск)
США
ЧМ-2022|Группа B
Сампдория
Сегодня
19:30 (Мск)
Фиорентина
Италия - Серия А|37-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Арсенал
Англия - Премьер-лига|37-й тур
Саутгемптон
Завтра
21:45 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|37-й тур
Спорт

Овечкин раскрыл подробности травмы

Нападающий «Вашингтона» Овечкин рассказал, что играл в матчах плей-офф НХЛ с травмой плеча

Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал, что играл в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с травмой плеча. Его слова приводятся на сайте лиги.

«Я ударился плечом о борт, но в плей-офф я не думаю, что это имеет значение. Если будет больно, вам сделают несколько инъекций и дадут пару волшебных таблеток», — раскрыл подробности хоккеист. Он добавил, что ему не потребуется операция.

Овечкин получил травму верхней части тела во время матча регулярного чемпионата против «Торонто Мэйпл Лифс» 25 апреля. Россиянин споткнулся о клюшку вратаря соперника Эрика Челльгрена и на скорости врезался в борт плечом.

14 мая «Вашингтон Кэпиталс» уступил «Флориде Пантерс» в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли. «Пантерс» выиграли в серии со счетом 4-2. Овечкин оценил результат столичной команды фразой «какая-то долбанутая ситуация».

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В ДНР сообщили о сдаче в плен десяти украинских военных с «Азовстали»
Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву
Врач озвучил россиянам четыре неожиданных факта о раке
Мужчина попал под суд из-за украденного лисой кошелька
Блогерша нанесла автозагар на лицо и осталась с внешностью орангутана
Москвичам объяснили зависимость капремонта от типа фасада здания
Еще одна пляжная страна приготовилась восстановить авиасообщение с Россией
Стало известно о снижении заявки на прокачку российского газа через Украину
Южная Корея предложила КНДР помощь в борьбе с COVID-19
Apple «похоронит» разъем Lightning
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.