Овечкин раскрыл подробности травмы

Нападающий «Вашингтона» Овечкин рассказал, что играл в матчах плей-офф НХЛ с травмой плеча

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал, что играл в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с травмой плеча. Его слова приводятся на сайте лиги.

«Я ударился плечом о борт, но в плей-офф я не думаю, что это имеет значение. Если будет больно, вам сделают несколько инъекций и дадут пару волшебных таблеток», — раскрыл подробности хоккеист. Он добавил, что ему не потребуется операция.

Овечкин получил травму верхней части тела во время матча регулярного чемпионата против «Торонто Мэйпл Лифс» 25 апреля. Россиянин споткнулся о клюшку вратаря соперника Эрика Челльгрена и на скорости врезался в борт плечом.

14 мая «Вашингтон Кэпиталс» уступил «Флориде Пантерс» в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли. «Пантерс» выиграли в серии со счетом 4-2. Овечкин оценил результат столичной команды фразой «какая-то долбанутая ситуация».