Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Урал
3:0
Завершен
Рубин
Россия - Премьер-Лига|29-й тур
Тоттенхэм Хотспур
1:0
Завершен
Бёрнли
Англия - Премьер-лига|37-й тур
Спартак М
1:1
Завершен
Зенит
Россия - Премьер-Лига|29-й тур
Саутгемптон
Завтра
21:45 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|37-й тур
Спорт

Футболист «Зенита» высказался об отстранении российских клубов от еврокубков

Форвард «Зенита» Сергеев рассказал, что ему обидно из-за отстранения клуба от еврокубков

Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press

Форвард «Зенита» Иван Сергеев высказался об отстранении российских клубов от международных турниров. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Обидно, что у "Зенита" не будет еврокубков», — поделился футболист. Он пришел к выводу, что так надо.

Ранее 15 мая главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал , что в команде нет проблем с мотивацией из-за отсутствия еврокубков. «Это работа игроков. Они выполняют ее, потому что они подписывали контракты», — заявил специалист. Он отметил, что если у кого-то возникнет желание покинуть команду, то этот вопрос решается по-другому.

Российские футбольные сборные и клубы отстранили от международных турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Таким образом, национальная сборная не сможет принять участие в чемпионате мира-2022 в Катаре и Лиге наций, а российские клубы не будут представлены в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций. Также УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Организаторов «Евровидения» обвинили в замене оценок
Стала известна причина смерти актера Хагерти из сериала «Друзья»
Медведев высказался об отстранении от Уимблдона
Зеленский уволил командующего Силами территориальной обороны
В США рассказали о «кошмаре» России
В московском метро заметили «капитана Джека Воробья»
Трамп ответил на предложение Маска вернуться в Twitter
Бывшего чиновника ДНР обвинили в мошенничестве в Москве
Глава МВД Чехии раскрыл число украинских беженцев в стране
В США предупредили о риске потерять «суперсилу» из-за антироссийских санкций
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.