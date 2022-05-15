Футболист «Зенита» высказался об отстранении российских клубов от еврокубков

Форвард «Зенита» Сергеев рассказал, что ему обидно из-за отстранения клуба от еврокубков

Форвард «Зенита» Иван Сергеев высказался об отстранении российских клубов от международных турниров. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Обидно, что у "Зенита" не будет еврокубков», — поделился футболист. Он пришел к выводу, что так надо.

Ранее 15 мая главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал , что в команде нет проблем с мотивацией из-за отсутствия еврокубков. «Это работа игроков. Они выполняют ее, потому что они подписывали контракты», — заявил специалист. Он отметил, что если у кого-то возникнет желание покинуть команду, то этот вопрос решается по-другому.

Российские футбольные сборные и клубы отстранили от международных турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Таким образом, национальная сборная не сможет принять участие в чемпионате мира-2022 в Катаре и Лиге наций, а российские клубы не будут представлены в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций. Также УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов.