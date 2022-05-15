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Семак рассказал о мотивации футболистов «Зенита» после отстранения от еврокубков

Семак заявил, что у игроков «Зенита» нет проблем с мотивацией из-за отсутствия еврокубков

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о мотивации футболистов клуба после отстранения от еврокубков. Его цитирует РИА Новости.

«Я не вижу проблем с мотивацией из-за отсутствия еврокубков. Это работа игроков. Они выполняют ее, потому что они подписывали контракты», — заявил специалист. Он отметил, что если у кого-то возникнет желание покинуть команду, то этот вопрос решается по-другому.

Ранее Семак рассказал, что ему неприятно из-за отстранения россиян от турниров. «Есть вещи, которые от нас не зависят. Конечно, грустно и неприятно. Не только "Зенит" должен играть в Европе, но и клубы, и сборная», — поделился он. Семак подчеркнул, что в команде должны фокусироваться на том, что зависит от них, тренироваться и выполнять свои обязательства.

30 апреля «Зенит» на своем поле обыграл «Локомотив» в матче 27-го тура РПЛ со счетом 3:1. Команда досрочно стала чемпионом страны и завоевала четвертый титул подряд.

Российские футбольные сборные и клубы отстранили от международных турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Таким образом, национальная сборная не сможет принять участие в чемпионате мира-2022 в Катаре и Лиге наций, а российские клубы не будут представлены в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций.

Дарья Коршунова
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