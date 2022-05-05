Семак оценил отстранение российских команд от международных турниров
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил отстранение российских команд от международных турниров. Его слова передает РИА Новости.
«Есть вещи, которые от нас не зависят. Конечно, грустно и неприятно. Не только "Зенит" должен играть в Европе, но и клубы, и сборная», — заявил он. Семак отметил, что в команде должны фокусироваться на том, что зависит от них, тренироваться и выполнять свои обязательства.
30 апреля «Зенит» на своем поле обыграл «Локомотив» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:1. Команда досрочно стала чемпионом страны и завоевала четвертый титул подряд.
Российские футбольные сборные и клубы отстранили от международных турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций. Таким образом, национальная сборная не сможет принять участие в чемпионате мира-2022 в Катаре и Лиге наций, а российские клубы не будут представлены в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций в следующем сезоне.