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Спорт

Семак оценил отстранение российских команд от международных турниров

Тренер «Зенита» Семак заявил, что ему неприятно из-за отстранения россиян от турниров
Сергей Семак

Сергей Семак. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил отстранение российских команд от международных турниров. Его слова передает РИА Новости.

«Есть вещи, которые от нас не зависят. Конечно, грустно и неприятно. Не только "Зенит" должен играть в Европе, но и клубы, и сборная», — заявил он. Семак отметил, что в команде должны фокусироваться на том, что зависит от них, тренироваться и выполнять свои обязательства.

30 апреля «Зенит» на своем поле обыграл «Локомотив» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:1. Команда досрочно стала чемпионом страны и завоевала четвертый титул подряд.

Российские футбольные сборные и клубы отстранили от международных турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций. Таким образом, национальная сборная не сможет принять участие в чемпионате мира-2022 в Катаре и Лиге наций, а российские клубы не будут представлены в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций в следующем сезоне.

Дарья Коршунова
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