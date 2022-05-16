Российский боксер Дмитрий Бивол рассказал о мечте стать абсолютным чемпионом мира

Российский боксер Дмитрий Бивол раскрыл планы на будущее. Его слова передает «Матч ТВ».

«Вообще в приоритете для меня — завоевание следующих титулов, есть мечта быть абсолютным чемпионом мира», — заявил спортсмен. Он рассказал, что будет работать над техникой, чтобы исправить ошибки, допускаемые в боях. Бивол добавил, что временно приостановил тренировки и ждет решения мексиканца Сауля Альвареса по реваншу.

Поединок Бивола и Альвареса прошел в Лас-Вегасе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в ночь на воскресенье, 8 мая. Российский спортсмен победил единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе. После этого Альварес заявил о желании провести реванш. Бивол ответил согласием.

Для 31-летнего Бивола эта победа стала 20-й в карьере. Россиянин не проигрывал на профессиональном ринге.