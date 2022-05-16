Apple «похоронит» разъем Lightning

Инсайдер Мин-Чи Ко: Apple начнет выпускать гаджеты с разъемом USB-C

В обозримом будущем Apple перестанет выпускать устройства, оснащенные разъемом Lightning. Об этом в своем Twitter заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo).

По информации специалиста, в ближайшие годы в Apple намерены полностью отказаться от порта Lightning, таким образом, «похоронив» проприетарный разъем. Как заметил инсайдер, компания начнет выпускать наушники AirPods, клавиатуры и мыши, а также аксессуары, оснащенные интерфейсом USB-C.

Ко также рассказал, что в Apple планировали полностью отказаться от физических разъемов для iPhone и прочих гаджетов, однако сейчас компания не может запустить этот процесс. Аналитик заметил, что с передачей данных и зарядкой без проводов все еще могут быть связаны определенные проблемы. Ранее Мин-Чи Ко сообщил, что Apple выпустит первый iPhone с разъемом USB-C в 2023 году.

Lightning — фирменный разъем, с 2012 года используемый в технике Apple. Он оказался одним из первых коннекторов на рынке, который можно подключать любой стороной.

В середине мая колумнист Bloomberg Марк Гурман заявил, что Apple начала тестировать смартфон с USB-C. По словам специалиста, отказ от разъема Lightning вызван тем, что ранее Европарламент выбрал USB-C в качестве единого порта для смартфонов и прочей техники.