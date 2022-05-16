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ОДКБ не обсуждала вопрос об участии в спецоперации на Украине

Генсек ОДКБ Зась заявил об отсутствии вопроса участия стран в спецоперации на Украине
Станислав Зась

Станислав Зась. Фото: Антон Новодережкин / РИА Новости

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что на саммите в Москве не ставился вопрос об участии блока в спецоперации на территории Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В ходе встречи президент РФ Владимир Владимирович Путин очень подробно проинформировал своих коллег о ходе специальной военной операции, которую проводит Российская Федерация на Украине. Вопрос о каком-либо участии или привлечении ОДКБ в этой специальной военной операции не ставился и не обсуждался», — сказал Зась журналистам.

На саммите Путин анонсировал серию совместных военных учений осенью и предложил предоставить СНГ статус наблюдателя в ОДКБ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны блока к «скорейшему сплочению», укреплению политических, экономических и военных связей.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь раскритиковал позицию ОДКБ во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

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Алевтина Запольская
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