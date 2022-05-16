Президент России Путин предложил предоставить СНГ статус наблюдателя в ОДКБ

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить Содружеству Независимых Государств (СНГ) статус наблюдателя в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его слова приводит ТАСС.

Глава государства подчеркнул необходимость наращивания взаимодействия с естественными партнерами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и СНГ.

Ранее президент России заявил, что на осень запланирована целая серия совместных военных учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), их количество будет увеличиваться. Так, совместные учения ОДКБ пройдут в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, уточнил Путин.

15 мая глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что через несколько лет в ОДКБ войдут десятки стран. В настоящий момент участниками организации являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан.