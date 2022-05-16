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Пашинян раскритиковал позицию ОДКБ во время карабахской войны

Пашинян заявил, что реакция ОДКБ во время войны в Нагорном Карабахе не обрадовала Армению

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве раскритиковал позицию блока во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Пашиняна, реакция стран ОДКБ во время войны и после нее «не очень обрадовала Армению и армянский народ». При этом он подчеркнул «особую роль РФ и президента РФ Владимира Путина в деле приостановки войны».

Пашинян заявил, что Армения считает ОДКБ ключевым фактором для обеспечения стабильности и безопасности в евразийском регионе. Он также отметил важность эффективной работы механизмов реагирования на кризисные ситуации.

«В прошлом году в эти дни войска Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении. Армения обратилась в ОДКБ, чтобы задействовать механизмы, которые предусмотрены порядком реагирования ОДКБ на кризисные ситуации от 2010 года. Но, к сожалению, не можем сказать, что организация отреагировала так, как ожидала Армения», — сказал глава правительства.

Он также назвал проблемой продажу странами ОДКБ оружия Азербайджану.

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В 1991 году Нагорный Карабах, в основном населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во время СССР. Началась война, в 1994 году стороны заключили перемирие, но оно регулярно нарушалось.

27 сентября 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой вновь вспыхнули бои. Они продолжались несколько недель. По итогам конфликта Баку вернул себе часть потерянных в 1990-х территорий. В мае 2021 года Армения обвинила Азербайджан в попытках продвинуться вглубь Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом уточнения границ.

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София Сарджвеладзе
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