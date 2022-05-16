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Лукашенко назвал самую опасную тенденцию на Украине

Лукашенко назвал опасными попытки расчленить Украину под видом миротворческой миссии

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал самой опасной тенденцией на Украине попытки ее расчленения. Об этом он заявил в ходе встречи глав государств-членов ОДКБ, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

«Уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти в Украину», — пояснил он.

По мнению Лукашенко, Запад накачивает Украину оружием, чтобы продлить конфликт и ослабить Россию, а, возможно, сделать так, чтобы «полыхнуло пошире».

О планах установить польский контроль над частью территории Украины 28 апреля заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, Польша прорабатывает совместно с США план по установлению военно-политического контроля Варшавы над «своими историческими территориями».

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В тот же день Министерство обороны Польши объявило о военных учениях и проинформировало, что с 1 мая и до конца месяца на севере и востоке страны будет интенсивное движение колонн военной техники. Однако утверждения о планах установить контроль над западной Украиной в ведомстве опровергли.

При этом большинство жителей Польши считают, что польские солдаты должны принять участие в миротворческой миссии на Украине, если она будет организована НАТО, ООН или Европейским союзом.

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Варвара Кошечкина
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