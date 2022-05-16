Лукашенко назвал самую опасную тенденцию на Украине

Лукашенко назвал опасными попытки расчленить Украину под видом миротворческой миссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал самой опасной тенденцией на Украине попытки ее расчленения. Об этом он заявил в ходе встречи глав государств-членов ОДКБ, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

«Уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти в Украину», — пояснил он.

По мнению Лукашенко, Запад накачивает Украину оружием, чтобы продлить конфликт и ослабить Россию, а, возможно, сделать так, чтобы «полыхнуло пошире».

О планах установить польский контроль над частью территории Украины 28 апреля заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, Польша прорабатывает совместно с США план по установлению военно-политического контроля Варшавы над «своими историческими территориями».

В тот же день Министерство обороны Польши объявило о военных учениях и проинформировало, что с 1 мая и до конца месяца на севере и востоке страны будет интенсивное движение колонн военной техники. Однако утверждения о планах установить контроль над западной Украиной в ведомстве опровергли.

При этом большинство жителей Польши считают, что польские солдаты должны принять участие в миротворческой миссии на Украине, если она будет организована НАТО, ООН или Европейским союзом.

