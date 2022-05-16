В «Манчестер Юнайтед» высказались о будущем Роналду

Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг заявил, что хочет сохранить Роналду в составе команды

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о будущем португальского нападающего Криштиану Роналду. Его слова передает Daily Mail.

Тен Хаг заявил, что хочет сохранить форварда в составе команды. «Роналду — гигант, ведь он уже столько всего показал. Думаю, он по-прежнему очень амбициозен», — поделился тренер. Он также отметил, что футболист способен демонстрировать отличную статистику и был очень важен для клуба в текущем сезоне.

Ранее Роналду назвал условие, при котором останется в английской команде. Португалец заявил, что не уйдет из клуба, если тен Хаг попросит его об этом. Уточнялось, что Роналду хочет помочь МЮ вернуться в Лигу чемпионов и завоевать трофей в следующем сезоне.

Тен Хаг сменит нынешнего тренера «красных дьяволов» Ральфа Рангника по окончании сезона. Контракт с нидерландским специалистом рассчитан до июня 2025 года.