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Спорт

Роналду назвал условие для отказа от ухода из «Манчестер Юнайтед»

Роналду заявил, что останется в «Манчестер Юнайтед», если его об этом попросит тренер

Фото: Reuters

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду назвал условие, при котором он останется в английской команде. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, португалец откажется уходить из клуба, если новый главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг попросит его остаться. Уточняется, что Роналду хочет помочь МЮ вернуться в Лигу чемпионов и завоевать трофей в следующем сезоне.

Нынешний тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник покинет «Манчестер Юнайтед» в конце сезона. Его сменит Тен Хаг, контракт с которым рассчитан до июня 2025 года.

Роналду перешел из туринского «Ювентуса» в МЮ в августе 2021 года. Ранее он уже выступал за манчестерский клуб с 2003 по 2009 год. Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и пятикратным победителем Лиги чемпионов.

Алексей Гусев
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