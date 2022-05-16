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В МИД России оценили последствия вступления Швеции и Финляндии в НАТО

МИД РФ назвал возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО очередной тяжелой ошибкой

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Вступление Финляндии и Швеции в альянс НАТО станет очередной ошибкой с далеко идущими последствиями. Так инициативу Стокгольма и Хельсинки оценил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Общий уровень военной напряженности возрастет, предсказуемости в этой сфере станет меньше. Жаль, что здравый смысл приносится в жертву каким-то фантомным представлениям о том, что следует делать в складывающейся ситуации. Это очередная тяжелая ошибка с далеко идущими последствиями. Но что делать, таков уровень тех, кто принимает сегодня политические решения в соответствующих странах», — констатировал дипломат.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев заявил, что в случае вступления Финляндии в Североатлантический альянс Москва усилит войсковую группировку на финской границе. «В случае, если в Финляндии в непосредственной близости от нас будут размещены наступательные, ударные вооружения НАТО, мы укрепим рубежи, усилим российскую группировку войск на границе. Безопасности России ничего не угрожает», — заверил он.

Финляндия и Швеция сообщили о намерении вступить в Североатлантический альянс после начала российской спецоперации на Украине.

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Дмитрий Сотак
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