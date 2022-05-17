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Спорт

Стало известно о желании Березуцкого покинуть пост главного тренера ЦСКА

«Спорт-Экспресс»: главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий объявил о желании покинуть клуб
Алексей Березуцкий

Алексей Березуцкий. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий после поражения от «Краснодара» в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) объявил руководству клуба о желании покинуть пост. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

По информации источника, специалист заявил, что не видит перспектив в продолжении работы в армейском клубе. Он попросил освободить его от должности по окончании сезона.

Алексей Березуцкий стал главным тренером ЦСКА в июле прошлого года. Под его руководством красно-синие занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ после 29 матчей, отставая от ставшего чемпионом петербургского «Зенита» на 18 очков. Клуб потерял шансы попасть в тройку призеров.

Березуцкий входит в тренерский штаб ЦСКА с 2020 года, до этого он никогда не работал главным тренером. В качестве игрока в составе армейцев он становился обладателем Кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, а также пятикратным обладателем Суперкубка страны.

Анастасия Борисова
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