Алексей Березуцкий стал главным тренером ЦСКА

Алексей Березуцкий стал главным тренером московского ЦСКА. Об этом сообщается на сайте команды.

В руководстве команды рассказали, что Березуцкий больше не является исполняющим обязанности главного тренера. Под руководством специалиста в новом статусе команда проведет товарищескую встречу на ВЭБ Арене против «Нижнего Новгорода» 19 июля в 17:00 по московскому времени.

Березуцкий сменил на посту главного тренера хорвата Ивицу Олича, который проработал в клубе около трех месяцев. Специалист рассказал, что прекращение сотрудничества произошло по решению руководства красно-синих. По словам хорвата, клуб по-другому видит работу главного тренера и будущее команды.

Березуцкий входит в тренерский штаб ЦСКА с 2020 года, до этого он никогда не работал главным тренером. В качестве игрока в составе армейцев он становился обладателем Кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, а также пятикратным обладателем Суперкубка страны.