Назван срок появления напитков на замену Pepsi и Mirinda в России

«Известия»: напитки на замену Pepsi и Mirinda появятся в России в июне

В начале июня компания PepsiCo начнет отгружать в торговые сети новые лимонады. Источник газеты «Известия» назвал такой срок и пояснил, что речь идет о локальных брендах, которые разработаны специально для России.

Еще в марте компания вывела из ассортимента Pepsi, Mirinda и 7Up: газировка больше не выпускается, в магазины поставляют товары из запасов. На замену уходящей Pepsi придут напитки под брендом «Русский дар». Среди прочего появятся лимонады со вкусом апельсина и лимона с лаймом.

Ранее сообщалось, что чтобы остаться в России, компания планировала создать линейку продукции New Cola, но от этой концепции в итоге отказались. На заводах сырья для оригинальной газировки осталось на несколько месяцев.

В начале марта стало известно, что PepsiCo прекратит рекламную деятельность и продажу напитков в России из-за событий на Украине. Также свою работу приостановила американская компания The Coca-Cola Company (Coca-Cola, Fanta, Sprite, «Добрый», «Моя семья», Bonaqua).

Первые аналоги газировки уже появились: в середине мая «Очаково» представил замену Coca-Cola, Fanta и Sprite. Отечественные напитки получили названия CoolCola (аналог Coca-Cola), Fancy (Fanta) и Street (Sprite). Бутылка по форме сильно не изменилась — отличается только этикетка, на которой вместо привычных логотипов используются буквы C, F или S.