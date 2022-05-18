Стало известно об уходе Черышева из «Валенсии»

AS: российский полузащитник Денис Черышев покинет «Валенсию» по окончании сезона

Российский полузащитник Денис Черышев покинет испанскую «Валенсию» по окончании сезона. Об этом стало известно AS.

По информации источника, футболист, контракт которого истекает в конце сезона-2021/2022, ищет новую команду. Перед уходом он устроил прощальный ужин вместе с одноклубниками.

В нынешнем сезоне 31-летний Черышев провел 16 матчей в чемпионате Испании. Он отметился двумя результативными передачами.

Ранее в «Спартаке» оценили идею отца футболиста Дмитрия Черышева, который выступил за приглашения сына в московский клуб. Генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков заявил, что команда не намерена предлагать игроку контракт.

Черышев не выступал в России и начал профессиональную карьеру в Испании. Россиянин — воспитанник мадридского «Реала». На правах аренды он выступал за «Севилью», «Вильярреал», «Валенсию». В 2016 году Черышев стал игроком «Вильярреала», где выступал до лета 2018 года. После хавбек перебрался в «Валенсию».