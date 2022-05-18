Стало известно об уходе Черышева из «Валенсии»
Российский полузащитник Денис Черышев покинет испанскую «Валенсию» по окончании сезона. Об этом стало известно AS.
По информации источника, футболист, контракт которого истекает в конце сезона-2021/2022, ищет новую команду. Перед уходом он устроил прощальный ужин вместе с одноклубниками.
В нынешнем сезоне 31-летний Черышев провел 16 матчей в чемпионате Испании. Он отметился двумя результативными передачами.
Ранее в «Спартаке» оценили идею отца футболиста Дмитрия Черышева, который выступил за приглашения сына в московский клуб. Генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков заявил, что команда не намерена предлагать игроку контракт.
Черышев не выступал в России и начал профессиональную карьеру в Испании. Россиянин — воспитанник мадридского «Реала». На правах аренды он выступал за «Севилью», «Вильярреал», «Валенсию». В 2016 году Черышев стал игроком «Вильярреала», где выступал до лета 2018 года. После хавбек перебрался в «Валенсию».