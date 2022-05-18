Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Новый «Москвич» станет электромобилем

Министр транспорта Савельев заявил о выпуске электромобиля «Москвич»

Фото: Mosfilm / Globallookpress.com

На бывшем заводе Renault в Москве будут выпускать электромобиль под историческим брендом «Москвич». Об этом сообщил министр транспорта России Виталий Савельев, его слова передает ТАСС.

«Хочу подчеркнуть, что это будет не просто "Москвич", а "Москвич" на электродвигателе», — заявил Савельев во время просветительского марафона «Новые горизонты».

О возобновлении производства автомобилей «Москвич» после передачи московского завода Renault властям города стало известно 16 мая. Мэр столицы Сергей Собянин также отметил, что в будущем предприятие может начать выпускать электромобили. Он добавил, что город планирует сохранить большую часть сотрудников завода после ухода собственника из страны.

Российские активы Renault перешли в государственную собственность. Доля компании в «АвтоВАЗе» досталась ФГУП НАМИ, а завод «Рено Россия» — Москве. О том, что группа планирует передать 68-процентную долю в компании российской стороне, в конце апреля заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. В течение следующих шести лет у концерна будет возможность выкупить свою долю.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал информацию о суде над российским военным на Украине
Минобрнауки начнет сотрудничать с вузами Донбасса
Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в попытке убить ее
Штурм спецназовцами квартиры с проститутками в Петербурге попал на видео
«Победа» запустит рейсы по новому международному направлению
Россия вышлет французских дипломатов в качестве ответной меры
Повредившего опоры ЛЭП в Кузбассе сторонника украинских националистов арестовали
Российский губернатор сообщил об обстреле села со стороны Украины
Собчак высмеяла Боню на Каннском фестивале из-за реакции фотографов на ее выход
Минобороны сообщило об уничтожении на Украине батареи гаубиц из США
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.