Новый «Москвич» станет электромобилем

Министр транспорта Савельев заявил о выпуске электромобиля «Москвич»

На бывшем заводе Renault в Москве будут выпускать электромобиль под историческим брендом «Москвич». Об этом сообщил министр транспорта России Виталий Савельев, его слова передает ТАСС.

«Хочу подчеркнуть, что это будет не просто "Москвич", а "Москвич" на электродвигателе», — заявил Савельев во время просветительского марафона «Новые горизонты».

О возобновлении производства автомобилей «Москвич» после передачи московского завода Renault властям города стало известно 16 мая. Мэр столицы Сергей Собянин также отметил, что в будущем предприятие может начать выпускать электромобили. Он добавил, что город планирует сохранить большую часть сотрудников завода после ухода собственника из страны.

Российские активы Renault перешли в государственную собственность. Доля компании в «АвтоВАЗе» досталась ФГУП НАМИ, а завод «Рено Россия» — Москве. О том, что группа планирует передать 68-процентную долю в компании российской стороне, в конце апреля заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. В течение следующих шести лет у концерна будет возможность выкупить свою долю.