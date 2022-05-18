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Названы сроки начала производства истребителя Checkmate

Глава «Ростеха» Чемезов сообщил, что серийное производство Checkmate начнется в 2027 году

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Серийное производство легкого тактического самолета (ЛТС) Checkmate начнется в 2027 году. Сроки начала производства истребителя пятого поколения назвал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает РИА Новости.

«Серийно мы планируем его начать производить в 2027 году», — сообщил Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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Первый летный образец Checkmate могут создать на рубеже 2023-2024 годов. Глава «Ростеха» подчеркнул, что самолет создают на собственные средства компании.

В марте стало известно, что Checkmate может получить двигатель со всеракурсным поворотным реактивным соплом. Также модель самолета прошла испытания в аэродинамических трубах.

В декабре 2021 года Checkmate включили в список главных авиационных достижений, составленный журналистами Aviation Week & Space Technology.

В июле Checkmate представили на авиасалоне МАКС-21. Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что Checkmate совершит первый полет в 2023 году.

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Даниил Иринин
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