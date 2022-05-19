Назван лучший тренер КХЛ по итогам сезона

Главного тренера ЦСКА Сергея Федорова признали лучшим в КХЛ по итогам сезона

Главного тренера столичного ЦСКА Сергея Федорова признали лучшим тренером по итогам сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

Для 52-летнего специалиста сезон-2021/2022 стал дебютным в роли главного тренера. «Спасибо команде ЦСКА — шаг за шагом, смена за сменой, игра за игрой. Парни, вы молодцы», — заявил Федоров.

Ранее стало известно, что самым ценным игроком КХЛ был признан Вадим Шипачев, который провел сезон в составе столичного «Динамо». В мае игрок перешел в «Ак Барс».

ЦСКА завоевал Кубок Гагарина, оказавшись сильнее магнитогорского «Металлурга» по итогам семиматчевого противостояния.