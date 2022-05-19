Нурмагомедов высказался о возможном титульном бое Махачева и Оливейры

Нурмагомедов выразил уверенность в победе Махачева над Оливейрой в возможном титульном бою

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном титульном бое соотечественника Ислама Махачева и бразильца Чарльза Оливейры. Его слова передает MMA Junkie.

Нурмагомедов рассказал, что команда Махачева готова провести поединок на родине соперника, и выразил уверенность в победе подопечного. «Мы собираемся финишировать Оливейру в его игре, на бразильской земле. Мы намерены научить фанатов, что такое высший контроль, как мы добиваем людей. Мы собираемся забрать пояс и вернуться. Как говорил мой отец: "Когда Хабиб закончит, придет ислам"», — заключил он.

Ранее бывший боец Даниэль Кормье заявил, что победа Оливейры над Махачевым может вернуть Нурмагомедова в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). «Может, если деньги стали недостаточным стимулом, Хабиб вернется в клетку ради защиты чести своего товарища?» — поделился он.

17 мая Махачев потребовал проведения титульного поединка с Оливейрой. О желании организовать такой бой говорил и глава UFC Дэйна Уайт.

Последний раз Махачев дрался 26 февраля. Победа над Бобби Грином стала десятой подряд для российского бойца.