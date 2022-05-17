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Махачев потребовал боя за титул чемпиона UFC

Ислам Махачев потребовал провести титульный бой против Чарльза Оливейры в UFC
Ислам Махачев

Ислам Махачев. Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC via Getty Images

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев потребовал проведения титульного поединка. Об этом сообщает ESPN.

30-летний россиянин может выступить на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Организация не подобрала соперника Махачеву. По мнению самого бойца, им должен стать бывший чемпион UFC в легком весе бразилец Чарльз Оливейра.

«У нас нет чемпиона. Чарльз — претендент, поэтому мы должны драться за пояс. Я это заслужил своей серией из десяти побед», — заключил Махачев. О стремлении организовать поединок между Оливейрой и Махачевым заявлял глава UFC Дэйна Уайт.

Оливейра должен был защищать пояс чемпиона на турнире UFC 274 7 мая. Бразилец провалил взвешивание, из-за чего был лишен титула до поединка против Джастина Гейджи. После победы над американцем Оливейра заявил о намерении вернуть пояс.

Последний раз Махачев дрался 26 февраля. Победа над Бобби Грином стала десятой подряд для российского бойца.

Николай Костюков
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