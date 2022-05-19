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В России увидели опасный прецедент в сносе советского памятника в Латвии

Экс-посол России Удальцов заявил, что снос памятника Освободителям Риги создаст прецедент

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Снос советского памятника Освободителям Риги может создать опасный прецедент, после которого найдется множество желающих повторить подобный шаг, заявил бывший посол России в Латвии Александр Удальцов, передают «Известия».

Удальцов увидел серьезный политический шаг в решении Латвии об одностороннем прекращении действия статьи 13 договора с Россией о сохранности мемориальных сооружений.

«Если сейчас свершится это гнусное преступление (снос памятника Освободителям Риги — прим. «Ленты.ру»), найдется множество желающих повторить этот прецедент в соседних странах, и не только в соседних», — отметил он.

При этом экс-посол подчеркнул, что мэры некоторых латвийских городов не разрешают сносить памятники, однако политика сноса идет по всей Прибалтике. «Мы должны на государственном уровне не допустить этих процессов нигде», — заявил Удальцов.

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12 мая сейм Латвии проголосовал за прекращение действия статьи 13 латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений. Тем самым власти разрешили снести памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Позже Рижская дума на заседании поддержала демонтаж монумента.

В МИД России уверены, что имеют право потребовать от Латвии компенсации ущерба советским памятникам в республике. В ведомстве считают нарушением обязательств одностороннее прекращение действия статьи договора.

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Алиса Реброва
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