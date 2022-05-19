В России увидели опасный прецедент в сносе советского памятника в Латвии

Экс-посол России Удальцов заявил, что снос памятника Освободителям Риги создаст прецедент

Снос советского памятника Освободителям Риги может создать опасный прецедент, после которого найдется множество желающих повторить подобный шаг, заявил бывший посол России в Латвии Александр Удальцов, передают «Известия».

Удальцов увидел серьезный политический шаг в решении Латвии об одностороннем прекращении действия статьи 13 договора с Россией о сохранности мемориальных сооружений.

«Если сейчас свершится это гнусное преступление (снос памятника Освободителям Риги — прим. «Ленты.ру»), найдется множество желающих повторить этот прецедент в соседних странах, и не только в соседних», — отметил он.

При этом экс-посол подчеркнул, что мэры некоторых латвийских городов не разрешают сносить памятники, однако политика сноса идет по всей Прибалтике. «Мы должны на государственном уровне не допустить этих процессов нигде», — заявил Удальцов.

12 мая сейм Латвии проголосовал за прекращение действия статьи 13 латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений. Тем самым власти разрешили снести памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Позже Рижская дума на заседании поддержала демонтаж монумента.

В МИД России уверены, что имеют право потребовать от Латвии компенсации ущерба советским памятникам в республике. В ведомстве считают нарушением обязательств одностороннее прекращение действия статьи договора.