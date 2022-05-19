Олимпийский чемпион оценил решение российской фигуристки выступать за Канаду

Чемпион ОИ Траньков назвал решение фигуристки Забияко выступать за Канаду взвешенным

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков оценил решение россиянки Натальи Забияко возобновить карьеру и выступать за Канаду. Его слова передает РИА Новости.

Он назвал решение фигуристки взвешенным. По словам Транькова, конкуренции в Канаде практически нет. «На международном уровне у нее тоже будет все в порядке, если продолжится отстранение России, не будет Китая. Кто там останется, США, японцы? В Европе тоже практически никого нет», — заключил он.

Ранее переход Забияко оценила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она призналась, что не удивлена такому выбору спортсменки. По мнению тренера, решение выступать за Канаду при отсутствии вариантов в России закономерно. «Если у нас нет партнера, если ты хочешь продолжать, чувствуешь в себе способность, почему нет?» — отметила она.

18 мая стало известно, что 27-летняя Забияко возобновила карьеру и сменила спортивное гражданство. Она будет выступать в паре с Закари Дэйлманом.

С 2014 по 2020 год Забияко каталась в паре с Александром Энбертом. Спортсмены завоевали серебро на Олимпиаде в Пхенчхане в командном турнире. В том же году они показали третий результат на чемпионате Европы, а в 2019-м Забияко и Энберт завоевали бронзовые медали мирового первенства. В 2020-м году пара объявила об уходе из спорта.