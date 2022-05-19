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Спорт

Олимпийский чемпион оценил решение российской фигуристки выступать за Канаду

Чемпион ОИ Траньков назвал решение фигуристки Забияко выступать за Канаду взвешенным
Максим Траньков

Максим Траньков. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков оценил решение россиянки Натальи Забияко возобновить карьеру и выступать за Канаду. Его слова передает РИА Новости.

Он назвал решение фигуристки взвешенным. По словам Транькова, конкуренции в Канаде практически нет. «На международном уровне у нее тоже будет все в порядке, если продолжится отстранение России, не будет Китая. Кто там останется, США, японцы? В Европе тоже практически никого нет», — заключил он.

Ранее переход Забияко оценила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она призналась, что не удивлена такому выбору спортсменки. По мнению тренера, решение выступать за Канаду при отсутствии вариантов в России закономерно. «Если у нас нет партнера, если ты хочешь продолжать, чувствуешь в себе способность, почему нет?» — отметила она.

18 мая стало известно, что 27-летняя Забияко возобновила карьеру и сменила спортивное гражданство. Она будет выступать в паре с Закари Дэйлманом.

С 2014 по 2020 год Забияко каталась в паре с Александром Энбертом. Спортсмены завоевали серебро на Олимпиаде в Пхенчхане в командном турнире. В том же году они показали третий результат на чемпионате Европы, а в 2019-м Забияко и Энберт завоевали бронзовые медали мирового первенства. В 2020-м году пара объявила об уходе из спорта.

Дарья Коршунова
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