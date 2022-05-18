Российская фигуристка решила возобновить карьеру и выступать за Канаду

Российская фигуристка Наталья Забияко возобновила карьеру и будет выступать за Канаду

Российская фигуристка Наталья Забияко, выступающая в парном катании, сменила спортивное гражданство. Об этом стало известно РИА Новости.

27-летняя спортсменка возобновила карьеру и будет выступать за Канаду. Ее новым партнером станет Закари Дэйлман. Пара будет тренироваться в Канаде у Бруно Маркотта.

С 2014-го по 2020-й годы Забияко выступала в паре с Александром Энбертом. Наивысшим достижением дуэта стало серебро Олимпийских игр-2018 в командном турнире. В 2018-м фигуристы завоевали бронзу чемпионата Европы, в 2019-м — бронзу чемпионата мира. Также на их счету бронзовые медали командного чемпионата мира и две победы на этапах Гран-при. В 2020-м пара объявила о завершении спортивной карьеры из-за проблем со здоровьем у партнера.

25 апреля российская фигуристка Полина Костюкович, выступающая в парном катании, заявила о намерении сменить спортивное гражданство. «Я буду думать в направлении другой федерации. За Россию сейчас будет сложно выступать», — рассказала 19-летняя спортсменка. Она объяснила решение желанием выступать на международном уровне.

1 марта Международный союз конькобежцев запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций спортсмены не смогли принять участие в чемпионате мира.