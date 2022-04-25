Российская фигуристка захотела сменить спортивное гражданство

Российская фигуристка Полина Костюкович заявила, что хочет сменить спортивное гражданство

Российская фигуристка Полина Костюкович, выступающая в парном катании, захотела сменить спортивное гражданство. Об этом она рассказала Sport24.

«Я буду думать в направлении другой федерации. За Россию сейчас будет сложно выступать», — заявила 19-летняя спортсменка. Она объяснила решение желанием выступать на международном уровне. Костюкович добавила, что не задумывается о том, какая на ней форма и флаг в этот момент.

Ранее Костюкович рассталась со своим партнером Алексеем Брюхановым. Они выступали вместе с сезона-2020/2021. Наибольших успехов фигуристка достигла с предыдущим партнером Дмитрием Ялиным. Они становились серебряными и бронзовыми призерами юниорских первенств мира в 2018-м и 2019-м.

6 апреля олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поддержала решивших сменить гражданство российских спортсменов. Она также отказалась считать предателями россиян, которые захотят выступать за другие страны.

1 марта Международный союз конькобежцев запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций спортсмены в 2022 году не смогли принять участие во взрослом чемпионате мира, а также в юниорском первенстве мира.