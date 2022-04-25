Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Краснодар
Сегодня
19:00 (Мск)
Зенит
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Сассуоло
Сегодня
21:45 (Мск)
Ювентус
Италия - Серия А|34-й тур
Кристал Пэлас
Сегодня
22:00 (Мск)
Лидс Юнайтед
Англия - Премьер-лига|34-й тур
Чикаго Блэкхоукс
Завтра
03:00 (Мск)
Филадельфия Флайерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Металлург Мг
Завтра
17:00 (Мск)
ЦСКА
КХЛ - плей-офф|Финал Чемпионата. 5-й матч
Манчестер Сити
Завтра
22:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|1/2 финала. 1-й матч
Спорт

Российская фигуристка захотела сменить спортивное гражданство

Российская фигуристка Полина Костюкович заявила, что хочет сменить спортивное гражданство

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Полина Костюкович, выступающая в парном катании, захотела сменить спортивное гражданство. Об этом она рассказала Sport24.

«Я буду думать в направлении другой федерации. За Россию сейчас будет сложно выступать», — заявила 19-летняя спортсменка. Она объяснила решение желанием выступать на международном уровне. Костюкович добавила, что не задумывается о том, какая на ней форма и флаг в этот момент.

Ранее Костюкович рассталась со своим партнером Алексеем Брюхановым. Они выступали вместе с сезона-2020/2021. Наибольших успехов фигуристка достигла с предыдущим партнером Дмитрием Ялиным. Они становились серебряными и бронзовыми призерами юниорских первенств мира в 2018-м и 2019-м.

6 апреля олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поддержала решивших сменить гражданство российских спортсменов. Она также отказалась считать предателями россиян, которые захотят выступать за другие страны.

1 марта Международный союз конькобежцев запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций спортсмены в 2022 году не смогли принять участие во взрослом чемпионате мира, а также в юниорском первенстве мира.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Российские ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Курской областью
Журналистка раскрыла способы выглядеть дорого
Стало известно о состоянии здоровья Бориса Моисеева после инсультов
Зеленский обсудил с Блинкеном и Остином военную помощь Украине
МИД рассказал о своевременных мерах Москвы для снижения рисков от санкций
Российская фигуристка захотела сменить спортивное гражданство
Граничащий с Украиной регион продлит желтый уровень террористической опасности
Звезда сериала «Сверхъестественное» Джаред Падалеки попал в аварию
Ветераны Великой Отечественной войны получили выплаты ко Дню Победы
Давка ради бесплатных яиц на Пасху в российском городе обошлась без пострадавших
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.