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Спорт

Тарасова прокомментировала решение российской фигуристки выступать за Канаду

Татьяна Тарасова не удивилась решению фигуристки Натальи Забияко выступать за Канаду
Наталья Забияко и Александр Энберт

Наталья Забияко и Александр Энберт. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение россиянки Натальи Забияко возобновить карьеру и выступать за Канаду. Ее слова привел «Чемпионат.com».

Тарасова призналась, что не удивлена такому выбору. По мнению эксперта, решение выступать за Канаду при отсутствии вариантов в России закономерно. «Если у нас нет партнера, если ты хочешь продолжать, чувствуешь в себе способность, почему нет?» — отметила она.

Ранее стало известно, что 27-летняя Забияко возобновила карьеру и сменила спортивное гражданство. Она будет выступать в паре с Закари Дэйлманом.

С 2014-го по 2020 год Забияко каталась в паре с Александром Энбертом. Спортсмены завоевали серебро на Олимпиаде в Пхенчхане в командном турнире. В том же году они показали третий результат на чемпионате Европы, а в 2019-м Забияко и Энберт завоевали бронзовые медали мирового первенства. В 2020-м году пара объявила об уходе из спорта.

Николай Костюков
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