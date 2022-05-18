Тарасова прокомментировала решение российской фигуристки выступать за Канаду

Татьяна Тарасова не удивилась решению фигуристки Натальи Забияко выступать за Канаду

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение россиянки Натальи Забияко возобновить карьеру и выступать за Канаду. Ее слова привел «Чемпионат.com».

Тарасова призналась, что не удивлена такому выбору. По мнению эксперта, решение выступать за Канаду при отсутствии вариантов в России закономерно. «Если у нас нет партнера, если ты хочешь продолжать, чувствуешь в себе способность, почему нет?» — отметила она.

Ранее стало известно, что 27-летняя Забияко возобновила карьеру и сменила спортивное гражданство. Она будет выступать в паре с Закари Дэйлманом.

С 2014-го по 2020 год Забияко каталась в паре с Александром Энбертом. Спортсмены завоевали серебро на Олимпиаде в Пхенчхане в командном турнире. В том же году они показали третий результат на чемпионате Европы, а в 2019-м Забияко и Энберт завоевали бронзовые медали мирового первенства. В 2020-м году пара объявила об уходе из спорта.