Бразильский футболист «Зенита» высказался об отстранении от еврокубков

Бразильский футболист «Зенита» Вендел заявил, что УЕФА отнял мечту играть в Лиге чемпионов

Бразильский футболист «Зенита» Вендел рассказал о реакции на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении российских клубов от еврокубков. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы все очень расстроились из-за этого, ведь Лига чемпионов — главный клубный турнир в мире, каждый футболист мечтает играть там, а теперь у нас отняли эту мечту», — поделился игрок. Вендел заявил, что команде нужно принять это, работать с удвоенной силой, чтобы в следующем сезоне вновь попасть на турнир, и надеяться, что российские клубы допустят до участия.

15 мая главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал, что в команде нет проблем с мотивацией из-за отсутствия еврокубков. «Это работа игроков. Они выполняют ее, потому что они подписывали контракты», — заявил специалист.

Российские футбольные сборные и клубы отстранили от международных турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА. Таким образом, национальная сборная не сможет принять участие в чемпионате мира-2022 в Катаре и Лиге наций, а российские клубы не будут представлены в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Также УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов.